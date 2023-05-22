NBA efsanesi Magic Johnson, Doğu Konferansı Finalleri'nde Miami Heat'e karşı 3-0 mağlup olan Boston Celtics'in "NBA hayatının hiçbir döneminde bu şekilde pes ettiğini" görmediğini söyledi.



Celtics'in Doğu Konferansı finallerinin 3. maçında Heat'e karşı 128-102'lik hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetinin ardından Johnson, takımın performansıyla ilgili görüşlerini Twitter'da dile getirdi. Johnson'ın tweet'leri, Celtics organizasyonu içinde önemli değişiklikler çağrısında bulundu:



"Boston Celtics'in büyük değişiklikler yapma zamanı geldi."



Magic ayrıca, 17 şampiyonluk geçmişine sahip olan Celtics takımının kendilerinden beklenen savaşma ruhundan yoksun göründüğüne tanık olmaktan duyduğu şaşkınlığı da dile getirdi:



"NBA ile bağlantılı olduğum 44 yıl boyunca, 17 şampiyonluğa sahip olan Boston Celtics takımının bu şekilde pes edeceği asla aklıma gelmezdi. Dünyanın her yerindeki Celtics taraftarlarının tiksinti ve perişanlık duyduğunu biliyorum. Miami Heat onları 3. maçta 128-102 mahvetti."



Serinin bir sonraki maçı Salı gecesi oynanacak.



