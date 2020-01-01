Magic: "Anthony Davis'in, Lakers'ta kalacağına inanıyorum"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Anthony Davis'in gelecek sezon için Lakers'ta kalacağına inandığını belirtti.



Lakers efsanesi, Davis'in önümüzdeki sezon kadroya geri döneceğine ve şampiyonluğu tekrarlamak için mücadele edeceğine inanıyor.



Johnson, Forbes'tan Adam Zagoria'ya şunları söyledi:



"Anthony Davis'in kalacağından eminim. Anthony Davis ve Lakers için karşılıklı olarak en iyi durum burası oldu. Anthony Davis, Lakers'ın platformu sayesinde artık dünya çapında tanınıyor. Ve LeBron'la gelecek sezon şampiyonluğu da tekrar edebilirler.



Birbirlerini daha iyi hale getiriyorlar. Ve son olarak harika olan şu durum da var ki, LeBron emekli olduğunda 'Anthony Davis, artık takım senin. Lakers'ı bir sonraki beş, altı şampiyonluğa götürebilirsin.' diyebilir. Anthony Davis ayrıca Los Angeles'ta yaşamayı da seviyor."



Davis'in 2020-21 sezonu için 28 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu var.



