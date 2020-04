Magic: "2020 Hall of Fame sınıfı, tarihin en iyisi!"

NBA ikonu ve Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, 2020 Hall of Fame sınıfının, sınıf tarihinde en iyisi olduğunu söyledi.



NBA efsanesi, şöyle bir tweet attı:



"Kobe, Tim Duncan, Kevin Garnett, Tamika Catchings, Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich, Kim Mulkey, Barbara Stevens ve Patrick Baumann liderliğindeki 2020 Hall of Fame sınıfı, şimdiye kadar bir araya gelmiş en büyük sınıf."



Duncan, Garnett ve Bryant yaklaşık yirmi yıldır ligin en iyi oyuncuları arasındalardı. Duncan ve Bryant'ın her biri beş şampiyonluk kazanırken, Garnett, Boston Celtics'i 2008 şampiyonluğuna taşımıştı.



Magic Johnson, 2002 yılında merhum Drazen Petrovic'in yanı sıra başantrenörler Larry Brown, Lute Olson ve Kay Yow ve Harlem Globetrotters ile birlikte Hall of Fame'e girmişti.