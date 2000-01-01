Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Magic: "2020 Hall of Fame sınıfı, tarihin en iyisi!"

NBA ikonu ve Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, 2020 Hall of Fame sınıfının, sınıf tarihinde en iyisi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ikonu ve Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, 2020 Hall of Fame sınıfının, sınıf tarihinde en iyisi olduğunu söyledi.

NBA efsanesi, şöyle bir tweet attı:

"Kobe, Tim Duncan, Kevin Garnett, Tamika Catchings, Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich, Kim Mulkey, Barbara Stevens ve Patrick Baumann liderliğindeki 2020 Hall of Fame sınıfı, şimdiye kadar bir araya gelmiş en büyük sınıf."

Duncan, Garnett ve Bryant yaklaşık yirmi yıldır ligin en iyi oyuncuları arasındalardı. Duncan ve Bryant'ın her biri beş şampiyonluk kazanırken, Garnett, Boston Celtics'i 2008 şampiyonluğuna taşımıştı.

Magic Johnson, 2002 yılında merhum Drazen Petrovic'in yanı sıra başantrenörler Larry Brown, Lute Olson ve Kay Yow ve Harlem Globetrotters ile birlikte Hall of Fame'e girmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal