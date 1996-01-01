Magic: "1987 kadromuzla, 1996'daki Bulls'u yenerdik!"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, 1987 sezonundaki Lakers takımının, 1996 sezonundaki Chicago Bulls ekibini yenebileceğini söyledi.



Magic Johnson, Basketball Network'ün "1987 yılı Lakers'ı ile 1996 yılı Bulls'u arasında oynanacak karşılaşmayı kim kazanır?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:



"Bulls, bazen Michael'a (Jordan) çok muhtaç kalıyordu. Söylemek istediğim şu ki, eğer beni ve Michael'ı faul sıkıntısına sokarsanız, sonucu görürdünüz. Bizim takımımız onları domine ederdi. Yani Kareem'i (Abdul-Jabbar) kim durduracak? Bizde çok daha fazla silah vardı.



Michael'ın bize ya da başka bir takıma karşı 50 sayı bulacağına şüphe yok, çünkü kendisi harika bir oyuncu. Lakin bence diğer herkesi tutabilirdik."



Her iki takım da mevzubahis sezonlarında şampiyonluklar kazanmıştı ve Bulls, 1996 normal sezonunda o dönemin rekoru 72 galibiyet almıştı.



