Mafia: Definitive Edition için yeni video yayınlandı!

Oyun dünyasının konuşulan isimlerinden olan Mafia: Definitive Edition hakkında, 1930'lu yılların dönemini yansıtan yeni bir video yayınlandı. Videoda dönem detaylarının seviyesi etkileyici dururken, aydınlatma ve diğer grafik efektleri etkileyici görünüyor.



Mafia II ve Mafia III'te bulunan hataların, bu yapım içinde olmasından korkulduğunu belirtelim. Oyun videolarda güzel ve eğlenceli görünse de, diğer iki oyundaki hatalar oyunseverlerin keyfini bozmaya yetmişti. Aşağıdan Mafia: Definitive Edition için yayınlanan The City of Lost Heaven isimli videoyu izleyebilirsiniz. İyi seyirler



Mafya ile karşılaşan taksi şoförü Tommy Angelo'nun yeraltı dünyasında yükselmesini konu alan Definitive Edition, 25 Eylül 2020 tarihinde PC, Xbox One ve PlayStation 4 için satışa sunulacak.



Zamanında çok sevilen ilk oyunun yeniden yapılan hali olan Definitive Edition hakkında neler düşünüyorsunuz? Diğer oyunlara göre bu sefer beklentilerimizi karşılayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.



Kaynak: shiftdelete.net