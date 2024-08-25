Chelsea'nin 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Noni Madueke, Wolverhampton'ı 6-2 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Karşılaşmada 3 gol kaydeden genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Bugünkü galibiyet çok şey ifade ediyor. Gerçekten sadece akıllı olmaya ve doğru anı beklemeye çalıştım. Sistem, topa daha yüksek bölgelerde sahip olmamızı sağlıyor. İlk yarıda oyun belki biraz daha hızlıydı, ama ikinci yarıda kontrolü elimize aldık." dedi.



"COLE PALMER'İN ESERİYDİ"



Attığı hat-trick hakkında konuşan Madueke, "İlk gol biraz şanstı. İkinci gol ise tamamen Cole Palmer'ın eseriydi; iki muhteşem pas attı, topun ağırlığı o kadar iyiydi ki, topa sadece adım atıp gol atmam gerekiyordu. Hat-trick yaptığımdan dolayı çok mutluyum ama galibiyet bizi daha çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.



"BEN BUZ GİBİYİM, O ATEŞLİ"



Yaptığı 3 golün asistini yapan Cole Palmer hakkında ise, "O inanılmaz bir oyuncu. O buz gibi soğukkanlı, ben ise ateşliyim, bu yüzden iyi bir uyum sağlıyoruz. O her zaman doğru anda pas atma yeteneğine sahip. Ben ise topu alıp boş alan yaratmayı, insanları geçip oyunu hareketlendirmeyi seviyorum, bugün de şansımıza bu işe yaradı." şeklinde konuştu.





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