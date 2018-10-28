Madrid'in eski patronundan Mourinho ve Ronaldo çıkışı

La Liga devi Real Madrid'in eski patronu Ramon Calderon, E Classico öncesi takımını değerlendirdi.
ESPN'e verdiği demeçte Calderon, bir gün mutlaka Mourinho'nun eflatun-beyazlıların başına geçeceğini dile getirirken, "Şu an ki başkanın (Florentino Perez) saygı duyduğu tek antrenör Mourinho. Bir kaç yıl içerisinde mutlaka burada olacak. " ifadelerini kullandı.
Ronaldo'nun Juventus'a satışını bir hata olarak değerlendiren Calderon, "Ronaldo'nun satışı? Büyük bir hataydı. En kötüsü de, yerine yenisi gelmedi. Ronaldo gibi bir oyuncuyu bulmanın yolu yok, bu yüzden satışı bir hataydı." değerlendirmesinde bulundu.
Yapılan transfer politikasını da eleştiren eski başkan, "Aldığınız 100 milyon euro ile iki oyuncu alıyorsunuz. (Rodrygo, Vinivius Jr) Biri Brezilya'da, biri Madrid Castilla'da! (B takımı)" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
ESPN'e verdiği demeçte Calderon, bir gün mutlaka Mourinho'nun eflatun-beyazlıların başına geçeceğini dile getirirken, "Şu an ki başkanın (Florentino Perez) saygı duyduğu tek antrenör Mourinho. Bir kaç yıl içerisinde mutlaka burada olacak. " ifadelerini kullandı.
Ronaldo'nun Juventus'a satışını bir hata olarak değerlendiren Calderon, "Ronaldo'nun satışı? Büyük bir hataydı. En kötüsü de, yerine yenisi gelmedi. Ronaldo gibi bir oyuncuyu bulmanın yolu yok, bu yüzden satışı bir hataydı." değerlendirmesinde bulundu.
Yapılan transfer politikasını da eleştiren eski başkan, "Aldığınız 100 milyon euro ile iki oyuncu alıyorsunuz. (Rodrygo, Vinivius Jr) Biri Brezilya'da, biri Madrid Castilla'da! (B takımı)" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın