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Madrid taraftarından Ramos'a protesto hazırlığı

Real Madrid taraftarları, yıldız savunmacıları Sergio Ramos'u proteste etmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Madrid taraftarından Ramos'a protesto hazırlığı
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30 Ekim 2018 13:48
Son zamanlarda oldukça çalkantılı günler geçiren Real Madrid'de son olarak teknik direktör Lopetegui'nin gönderilmesinin ardından ibre Sergio Remos'a döndü.

Eflatun-beyazlıların tribün grupları, alınan kötü sonuçların bir diğer sorumlusu olarak gördükleri Sergio Ramos'u gelecek hafta ıslıklayacak.

İspanyol medyasında yer alan habere göre, oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet albilen Real Madrid'de, El Clasico'da alınan 5-1'lik hezimet, bardağı taşıran son damla oldu.

Bu gelişmelerin ardından Real Madrid taraftar grubu Grada de Animación, Sergio Ramos'u ıslıklama kararı aldı.

Real Madrid, 3 Kasım Cumartesi günü evinde Real Valladolid'i ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati 18:15.

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