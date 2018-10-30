Madrid taraftarından Ramos'a protesto hazırlığı

Son zamanlarda oldukça çalkantılı günler geçiren Real Madrid'de son olarak teknik direktör Lopetegui'nin gönderilmesinin ardından ibre Sergio Remos'a döndü.
Eflatun-beyazlıların tribün grupları, alınan kötü sonuçların bir diğer sorumlusu olarak gördükleri Sergio Ramos'u gelecek hafta ıslıklayacak.
İspanyol medyasında yer alan habere göre, oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet albilen Real Madrid'de, El Clasico'da alınan 5-1'lik hezimet, bardağı taşıran son damla oldu.
Bu gelişmelerin ardından Real Madrid taraftar grubu Grada de Animación, Sergio Ramos'u ıslıklama kararı aldı.
Real Madrid, 3 Kasım Cumartesi günü evinde Real Valladolid'i ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati 18:15.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Eflatun-beyazlıların tribün grupları, alınan kötü sonuçların bir diğer sorumlusu olarak gördükleri Sergio Ramos'u gelecek hafta ıslıklayacak.
İspanyol medyasında yer alan habere göre, oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet albilen Real Madrid'de, El Clasico'da alınan 5-1'lik hezimet, bardağı taşıran son damla oldu.
Bu gelişmelerin ardından Real Madrid taraftar grubu Grada de Animación, Sergio Ramos'u ıslıklama kararı aldı.
Real Madrid, 3 Kasım Cumartesi günü evinde Real Valladolid'i ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati 18:15.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın