  •  
    Beşiktaş'ın bu YENİ transferini gören, bilen?
  •  
    Beşiktaş, Q7'nin yerine İtalyan yıldız getiriyor!..
  •  
    Merih Demiral'ı açıkladı! REKOR kıracak transfer
  •  
    "Dün Burak Yılmaz'ın yüzünde gördüm ve..."
  •  
    UEFA resmen duyurdu! Bu listede iki TÜRK var!..

Madrid Eriksen'i isterse, referans Barcelona'dan

Real Madrid'in Christian Eriksen'e transfer teklifi yapması halinde Tottenhamlı yetkililer stratejilerini belirledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Madrid Eriksen'i isterse, referans Barcelona'dan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2019 15:52
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yıldız orta saha oyuncusu Christian Eriksen'e Real Madrid'i transfer teklifinde bulunması halinde Barcelona'yı referans gösterecek. 

Londra ekibinin Başkanı Daniel Levy, konu ile ilgili İngiliz medyasında konuştu ve bu tutumunu açıkça dile getirdi.

56 yaşındaki İngiliz Başkan, basına yaptığı açıklamada Barcelona'nın Ajax'tan kadrosuna kattığı Frenkie De Jong'un bonservis ücretini ortaya koyacağını (75 milyon pound) ve bu rakamın aşşağısında bir teklifi kabul etmeyeceğini belirtti.

26 yaşındaki Danimarkalı yıldız futbolcu, bu sezon Tottenham forması ile çıktığı 29 müsabakada 6 gol 10 asistlik performans sergilerken, geçtiğimiz sezon 47 karşılaşmada 14 gol 13 asistle oynamış, kart görmeden sezonu sonlandırmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için