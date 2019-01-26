Madrid Eriksen'i isterse, referans Barcelona'dan

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yıldız orta saha oyuncusu Christian Eriksen'e Real Madrid'i transfer teklifinde bulunması halinde Barcelona'yı referans gösterecek.Londra ekibinin Başkanı Daniel Levy, konu ile ilgili İngiliz medyasında konuştu ve bu tutumunu açıkça dile getirdi.56 yaşındaki İngiliz Başkan, basına yaptığı açıklamada Barcelona'nın Ajax'tan kadrosuna kattığı Frenkie De Jong'un bonservis ücretini ortaya koyacağını (75 milyon pound) ve bu rakamın aşşağısında bir teklifi kabul etmeyeceğini belirtti.26 yaşındaki Danimarkalı yıldız futbolcu, bu sezon Tottenham forması ile çıktığı 29 müsabakada 6 gol 10 asistlik performans sergilerken, geçtiğimiz sezon 47 karşılaşmada 14 gol 13 asistle oynamış, kart görmeden sezonu sonlandırmıştı.