Madrid derbisinin kralı Real

İspanya La Liga'nın 13. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.



Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazanarak ezeli rakibini sahasunda mağlup etmeyi başardı.



Mücadelede dakikalar 15'i gösterdiğide Casemiro'nun golüyle öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya girilirken Atletico Madrid hocası Diego Simeone üst üste oyuncu değişiklikleri gerçekleştirdi. Topu Real Madrid genel olarak ayağında tutsa da Atletico özellikle rakip kaleye gitme konusunda sıkıntılar yaşadı. 63. dakikada Oblak'ın kendi kalesine gönderdiği top ile Real Madrid skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi Real Madrid 3 puanı aldı.



Bu sonucun ardından Real Madrid 23 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Maç eksiğine rağmen lider olan Atletico Madrid ise 26 puanda kaldı ve haftayı lider bitirme şansını zora soktu.



