Madrid derbisinin hocaları maç sonunda konuştu

İspanya'da haftanın derbi maçında Real Madrid'in Atletico Madrid'i 2-0'lık net skorla kazandığı karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri konuştu.



Ev sahibi Real Madrid'in hocası Zidane maç sonunda yaptığı açıklamada Atletico'nun 26 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdiklerinin altını çizerek, "Maçın başından sonuna kadar harika oynadık. Yakaladığımız baskıyla rakibimizi saf dışı bıraktık. Atletico'nun 26 maçlık serisini sona erdirecek baskıyla kazanmayı bildik" değerlendirmesini yaptı.



Atletico'nun Arjantinli hocası Simeone ise maç sonu yaptığı açıklamada Real Madrid'in oyunuuna karşı koyamadıklarını belirterek, "Real Madrid hak ettiği şekilde kazandı. Maçın başından sonuna kadar üstün oynadılar. 2. yarıda biraz toparlandık ama işe yaramadı. Bu maçı unutup kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız" sözlerini kullandı.



Atletico Madrid La Liga'da maç eksiğine rağmen maça çıkmadan önce liderlik koltuğunda oturuyordu. Real Sociedad'ın Eibar'ı konuk ettiği karşılaşmanın sonucuna göre Atletico'nun liderlik koltuğuna inme ihtimali bulunuyor.



