MORATA'NIN GOLÜ "VAR" İLE İPTAL EDİLDİ

'da Madrid derbisindeilekarşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-1'lik skorla kazandı.Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Casemiro, 42. dakikada penaltıdan Ramos ve 74. dakikada Bale kaydetti. Atletico Madrid'in tek sayısını ise 25. dakikada Griezmann attı. Atletico Madrid'de Thomas, 62. ve 80. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından Real Madrid üst üste 5. galibiyetini aldı ve 45 puana yükselerek Atletico Madrid'i solladı. Atletico Madrid ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 44 puanda kaldı.La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid evinde Girona'yı konuk edecekken, Atletico Madrid deplasmanda Vallecano'ya konuk olacak.Karşılaşmanın 2-1 Real Madrid üstünlüğü ile devam ettiği 55. dakikada Morata defansın arkasına sarktı ve ağları sarstı ancak pozisyon VAR ile incelendi ve gol geçersiz sayıldı.