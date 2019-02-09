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Madrid derbisinde kazanan Real Madrid!

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Kaynak: Sporx.com
Madrid derbisinde kazanan Real Madrid!
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09 Şubat 2019 20:10
İspanya La Liga'da Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Casemiro, 42. dakikada penaltıdan Ramos ve 74. dakikada Bale kaydetti. Atletico Madrid'in tek sayısını ise 25. dakikada Griezmann attı. Atletico Madrid'de Thomas, 62. ve 80. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid üst üste 5. galibiyetini aldı ve 45 puana yükselerek Atletico Madrid'i solladı. Atletico Madrid ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 44 puanda kaldı.

La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid evinde Girona'yı konuk edecekken, Atletico Madrid deplasmanda Vallecano'ya konuk olacak.



MORATA'NIN GOLÜ "VAR" İLE İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 2-1 Real Madrid üstünlüğü ile devam ettiği 55. dakikada Morata defansın arkasına sarktı ve ağları sarstı ancak pozisyon VAR ile incelendi ve gol geçersiz sayıldı.



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