Madrid derbisi tek golle Atletico'nun

İspanya'da başkent derbisinde Atletico Madrid, Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Madrid derbisi tek golle Atletico'nun
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09 Mayıs 2022 00:07
İspanya Ligi'nde Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Atletico Madrid oldu.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 40. dakikada Yannick Carrasco kaydetti.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Real Madrid'i La Liga'da 27 Şubat 2016'dan bu yana ilk kez mağlup etti.

Bu galibiyetin ardından dördüncü sıradaki Atletico Madrid puanını 64'e yükseltti. Şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Real Madrid 81 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Atletico Madrid, Elche'ye konuk olacak. Real Madrid, Levante'yi ağırlayacak.

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