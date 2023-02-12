Madrid'de depremzedeler için yardım maçı planlanıyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle İspanya'da bir yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Madrid'de depremzedeler için yardım maçı planlanıyor
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12 Şubat 2023 16:18
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde büyük yıkımları beraberinde getiren deprem faciasının ardından yardım kampanyaları başladı. Futbol dünyası da yardım kampanyalarında ön saflarda yer aldı.

MADRID'DE YARDIM MAÇI PLANLANIYOR

Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek müsabaka için Real Madrid'in stadı ve Atletico Madrid'in stadının uygunluğu araştırılıyor.

GUTI VE ROBERTO CARLOS DA YER ALACAK

Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos yardım maçında yer almak istiyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre konuyla ilgili olarak Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe ile konuşulacak. Maçın geliri depremzedeler için gönderilecek.

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