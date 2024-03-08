Madrid'de Campazzo tiyatrosu!

Real Madridli Facundo Campazzo, Fenerbahçeli Nick Calathes'e çelme takıp düşürdü; ardından 'kalk' deyip Calathes'i formasından tuttu. Calathes buna sinirlenince kendini yere attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Madrid'de Campazzo tiyatrosu!
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08 Mart 2024 00:22
Son güncelleme 08 Mart 2024 00:29
THY EuroLeague'de Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın 3. çeyreğinin son bölümünde Real Madrid'den Facundo Campazzo ile Fenerbahçe'den Nick Calathes arasında gerginlik yaşandı.

Campazzo, Fenerbahçe hızlı hücumunda Nick Calathes'e çelme taktı. Arjantinli oyuncu, daha sonra Calathes'e giderek 'Kendini yer attın, kalk' tepkisi gösterdi ve sarı lacivertli oyuncuyu formasından tuttu.

Bu olay üzerine Calathes sinirlendi ve Campazzo'nun üstüne yürüdü. Campazzo, bu olay üstüne kendini yere attı.

Bu gerginlik nedeniyle oyun bir süre durdu.



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