Madrid Açık'ta şampiyon Zverev!

Madrid Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Matteo Berrettini'yi 2-1 mağlup eden Alexander Zverev şampiyon oldu.



İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının finalinde, dünya sıralamasının 6. basamağında bulunan Alman Zverev ile klasmanın 10. basamağındaki İtalyan Berretini karşılaştı.



Zverev, 2 saat 40 dakika süren müsabakada 6-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle güçlü rakibi Berrettini'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.



Madrid Açık toprak kortta 2018'den sonra 2. zaferini kazanan Alman tenisçi, kariyerindeki 4. Masters şampiyonluk kupasını elde etti.



