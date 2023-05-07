Madrid Açık'ta kazanan Alcaraz

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı erkeklerde Carlos Alcaraz kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Madrid Açık'ta kazanan Alcaraz
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07 Mayıs 2023 23:23
Madrid Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Alman Jan-Lennard Struff 2-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz kazandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının finalinde, 1 numaralı seribaşı Alcaraz ile dünya sıralamasının 65. basamağındaki Struff karşılaştı.

Bir Masters turnuvasında final oynayan ilk "şanslı kaybeden" (elemeleri geçememesine rağmen katılımcılardan birinin turnuvadan çekilmesiyle ana tabloya kalan) erkek tenisçi olan Struff'un nefesi, daha fazla yetmedi.

Sahadan 2 saat 26 dakika sonunda 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) galip ayrılan Alcaraz, Madrid Açık'ta arka arkaya 2. kez mutlu sona ulaştı.

20 yaşındaki Alcaraz, Masters turnuvalarındaki 4'üncü kariyerindeki 10. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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