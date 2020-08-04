Madrid Açık, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı turnuvanın gelecek yıl 30 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Madrid Açık, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
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04 Ağustos 2020 19:15
Madrid Açık Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. 

Organizasyondan yapılan açıklamada, daha önce 12-20 Eylül tarihlerine ertelenen turnuvanın salgın sebebiyle bu yıl yapılmayacağı belirtildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı turnuvanın gelecek yıl 30 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

Teniste daha önce salgın nedeniyle Wimbledon iptal edilmiş, Fransa Açık ise ertelenmişti.

 


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