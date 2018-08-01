Madonna'dan Benfica yorumu: 'Barcelona yerine Benfica'yı tercih ettim'

Dünyaca ünlü Amerikalı popstar Madonna, 12 yaşındaki oğlu David Banda'nın futbolcu olmasını istediğini ve altyapıda Barcelona - Juventus - Benfica arasında neden Portekiz ekibini seçtiğini Vogue dergisine anlattı.Madonna, David Banda'nın futbol eğitimini alabilmesi açısından en iyi koçları bulmak için herşeyi yaptığı ifade ederek,dedi.Madonna, konuşmasının devamında Benfica tercihinin en doğrusu olduğuna inandığını ifade ederek,diyerek sözlerini sonlandırdı.Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, 2017 yılında Madonna ile oğlunu Sporting Lizbon altyapısına yollaması için özel olarak görüşmüş ancak ikna edememişti.