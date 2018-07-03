Maden işçisi, 'işçi milli takımına' teknik direktör oldu

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) 19 yıl önce emekli olan maden işçisi ve eski futbolcu, teknik direktör Cahit Terzi (59) ile sözleşme imzaladı.İşçi milli takımı olarak anılan madenci takımını 3 yıl önce profesyonel lige taşıyan Terzi, şimdi TFF 2'nci Lig'de olan takımı şampiyon yapmak için elinden geleni yapacağını söyledi.TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde 1979'da maden işçisi olarak işe başlayan Cahit Terzi, aynı zamanda Kilimli Belediyespor'da profesyonel futbol oynadı. Terzi, 31 yaşında futbolu bırakarak teknik direktörlüğe başladı. 1999 yılında da TTK'dan emekli olan Terzi, futbol oynadığı takım olan Kilimli Belediyespor'un yanı sıra, Kdz. Ereğli Belediyespor, Çaycumaspor, Fatsa Belediyespor da teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Terzi, 2013 yılında ise Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un başına geçti. Zonguldak Kömürspor, Terzi'nin teknik direktörlüğünde 7 yılın ardından 3'üncü Lig'e yükseldi. Profesyonel ligde de görevine devam eden Terzi, takımın üst üste aldığı kötü sonuçların ardından görevinden istifa etti. Ardından 2,5 yıl Yeniorduspor'u çalıştıran Terzi, 2 sezon önce 2'nci Lig'e yükselen Zonguldak Kömürspor'a geri döndü. Geçen hafta 1 yıllık sözleşme imzalayan Terzi, tekrar yuvaya dönmekten mutlu olduğunu söyledi.Zonguldak Kömürspor'un kalbinde her zaman ayrı bir yeri olduğunu anlatan Terzi, takımı Spor Toto 1'inci Lig'e çıkarmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Kentin Zonguldak Kömürspor için kenetlendiğini ifade eden Terzi, şöyle dedi:"Benim için onur verici bir maden işçisi olmak. Emek en yüce değerdir. Zonguldak emeğin başkentidir. Maden işçisiyle, madeniyle anılan bir kenttir. Emekçi bir kenttir. Zonguldak'tan bir maden işçisinin emekli olup bir takıma antrenör olması da şehirle özdeşleşmedir. İnşallah bunu en güzel seviyeye taşıyacağız. Yerin 400 metre altında, ocağa inerken, kazma sallarken Zonguldak Kömürspor konuşulur. Zonguldak Kömürspor ile maden işçisi özdeşlemiştir. Bizim en büyük destekçimiz maden işçisidir. Bu desteği hep vermişlerdir ve vermeye devam edeceklerdir. Bundan sonra da yanımızda olsunlar ve maçlara gelerek bizi desteklesinler"Terzi, taraftarın sık sık kullandığı 'İşçi milli takımı Zonguldak Kömürspor' sloganını da anlattı. Kenti en iyi şekilde anlatan sözlerin bu cümlede saklı olduğunu ifade eden Terzi, "Bu kentin değerlerini bu slogan en iyi şekilde anlatıyor. Madenin taraftarla özdeşleşmesi çok güzel bir şey. Bir halk ve işçi takımı. Alt semizini ve taraftar kitlesi çok kuvvetli olan bir takımız. Bazı zamanlar düşüş yaşasak ta ayağa kalkmasını bildik. Bundan sonra da daha üst liglere çıkmak için mücadele edeceğiz. Yıllar önce süper ligde oynuyordu bu takım. Biz o maçlara babalarımızla gelip izliyorduk. Bizde çocuklarımıza, torunlarımıza bu üst ligleri göstermek istiyoruz. İnşallah onlara da bu üst ligleri görebilmek nasip olur" diye konuştu.