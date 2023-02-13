Maden işçilerinden 170'inci saatte kurtarış

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde maden işçileri, enkaz altında kalan Sibel Kaya'ya 170 saat sonra ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Maden işçilerinden 170'inci saatte kurtarış
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13 Şubat 2023 14:18
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde maden işçileri, enkaz altında kalan Sibel Kaya'yı (41) depremden 170 saat sonra sağ çıkardı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesesi'nden maden işçileri, enkaz altındaki Sibel Kaya'ya ulaştı.

Uzun süren çalışmanın ardından 170'inci saatte Sibel Kaya, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sedyeye alınan Kaya, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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