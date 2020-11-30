Madde madde kısıtlamaları derledik

Koronavirüs önlemleri doğrultusunda alınan son kararlar neler ve ne zaman devreye giriyor?

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Madde madde kısıtlamaları derledik
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30 Kasım 2020 20:53
Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kısıtlama kararları yarın devreye giriyor. Madde madde bu kısıtlamaları derledik...

- Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

- Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz.

- Tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

- Market bakkal kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek, saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

- Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

- 50 kişiden fazla olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir..

- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. AVM'lere girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

- Yasaklar salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.



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