Madalyalara kulaç atan özel şampiyonun milli forma hayali

İzmir'de katıldığı yarışlarda elde ettiği başarılarla dikkati çeken down sendromlu yüzücü Muammer Sinan Kuş, milli formayla madalya kazanma hedefiyle çalışıyor.



Yüzmeye ailesinin yönlendirmesiyle 10 yaşında başlayan Kuş, Türkiye Özel Sporcular Federasyonunun düzenlediği şampiyonalarda 13 yılda 33'ü altın 53 madalya kazandı.



Mavi Kulaçlar Yüzme Kulübü'nün özel sporcu takımında yer alan Kuş ve arkadaşlarının Ege Üniversitesi Prof. Dr. Sermed Akgün Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'ndaki antrenmanlarını AA ekibi, su altı çekimleriyle görüntüledi.



Son olarak Antalya'da 14-16 Kasım'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre sırtüstünde Türkiye birincisi olan Kuş, çok sayıda özel sporcuya da ilham oluyor.



Yüzmek ona çok kolay geliyor



Kuş, AA muhabirine yüzmenin kendisini çok mutlu ettiğini, suda kendisini rahat hissettiğini söyledi.



Yüzmenin kendisine çok kolay geldiğini anlatan Kuş, "Hocamla antrenman yapıyoruz, iyi ki var. Deniz Hocam bana çok emek verdi, onu çok seviyorum. Önceden Efe Hocamla çalıştım, ona da çok teşekkür ediyorum o da iyi ki var, beni hiç yalnız bırakmadı." diye konuştu.



Sinan'ın en büyük destekçilerinden olan abisi Baran Kuş, kardeşini antrenmanlarda yalnız bırakmıyor.



Baran Kuş, sporu seven bir aile olduklarını belirterek, "Sinanlara fırsat verildiği zaman neler yapabileceklerini hep beraber gördük." dedi.



Sinan'ın milli sporcu olmayı hayal ettiğini vurgulayan Kuş, şunları kaydetti:



"Milli sporcu olmayı çok istiyor, ona göre derecelerini geliştirmeye çalışıyor ama tabi onun da güçlü rakipleri var. Onlarla mücadele ediyor her şampiyonada. Sinan yüzmeye başladıktan sonra sosyalleşmesi daha da arttı. İnsanlarla ilişkileri gelişti. Bizim için Sinanların özel bir durumu yok. Spor yaparlarsa, sporla beraber hırçınlıklarını da atarlar. Benim özel sporculara bir çağrım var; özellikle yüzme ya da herhangi bir spor dalıyla uğraşsınlar, bunu yaptıkları zaman hem sosyal ilişkileri artacak hem fırsat tanındığında her şeyi yapacaklar."



Antrenör Acuner: "Saf sevgi, art niyet yok"



İzmir'de 15 yıldır yüzme antrenörlüğü yapan Deniz Öztürk Acuner de özel öğrencilerle ilk kez oğlunun ilkokuldaki sınıf arkadaşını çalıştırmasıyla başladığını anlattı.



Özel öğrenci sayısının giderek arttığını anlatan Acuner, kentte özel sporcular için yeterli havuz bulunmadığını anlattı.



Acuner, çeşitli organizasyonlarda başarılar elde down sendromlu Duru Akkuş ile otizmli birey Sarp Börekçi'nin de Mavi Kulaçlar Yüzme Kulübünde yer aldığını söyledi.



Antrenmanlarının çok keyifli geçtiğini söyleyen Acuner, "Yeri geliyor küsüyorlar, yeri geliyor sinirleniyorlar ama şuradan çıkınca her şey bitiyor, sarmaş dolaş gidiyoruz soyunma odasına. Çünkü saf sevgi, art niyet yok. Yarışta herkes ezeli rakip ama yarış bitince rakiplerinin hepsiyle halay çekiyor bu çocuklar." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ