Madalya umudumuz Hakan Reçber çeyrek finalde

Milli tekvandocumuz Hakan Reçber, 68 kiloda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Madalya umudumuz Hakan Reçber çeyrek finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan, son 16 turunda Brezilyalı
Edival Pontes ile karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan 21 yaşındaki milli tekvandocu, üstün bir oyunla ilk raundu 8-3 aldı. İkinci rauntta uzun süre skor üstünlüğünü elinde bulunduran Hakan, son 30 saniyede rakibine üst üste kritik sayılar verdi. Genel skorda geri düşen Hakan, çabuk toparlandı. Raunt, 11-8 Brezilyalı sporcunun üstünlüğüyle sona erse de toplam skorda Hakan 16-14 önde yer aldı.

Son rauntta iyi bir performans sergileyen Hakan Reçber, raundu 9-4, maçı da 25-18 kazanarak çeyrek finalist oldu.

Hakan, TSİ 09.22'de çeyrek final müsabakasına çıkacak.

Koronavirüse karşı önlem

Tekvando karşılaşmalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri sıkı şekilde uygulanıyor.

Karşılaşmaların yapıldığı zemin ile antrenörlerin yer aldığı alanlar, her maçın ardından Japon ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Tokyo 2020'de müsabakalar koronavirüs tehditi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.

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