Madalya umudumuz Hakan Reçber çeyrek finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi.



Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan, son 16 turunda Brezilyalı

Edival Pontes ile karşılaştı.



Mücadeleye iyi başlayan 21 yaşındaki milli tekvandocu, üstün bir oyunla ilk raundu 8-3 aldı. İkinci rauntta uzun süre skor üstünlüğünü elinde bulunduran Hakan, son 30 saniyede rakibine üst üste kritik sayılar verdi. Genel skorda geri düşen Hakan, çabuk toparlandı. Raunt, 11-8 Brezilyalı sporcunun üstünlüğüyle sona erse de toplam skorda Hakan 16-14 önde yer aldı.



Son rauntta iyi bir performans sergileyen Hakan Reçber, raundu 9-4, maçı da 25-18 kazanarak çeyrek finalist oldu.



Hakan, TSİ 09.22'de çeyrek final müsabakasına çıkacak.



Koronavirüse karşı önlem



Tekvando karşılaşmalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri sıkı şekilde uygulanıyor.



Karşılaşmaların yapıldığı zemin ile antrenörlerin yer aldığı alanlar, her maçın ardından Japon ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.



Tokyo 2020'de müsabakalar koronavirüs tehditi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.



