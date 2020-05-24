Madagaskar ne demek, Madagaskar nerede?

MADAGASKAR FRAGMANI İZLE

Madagaskar (İngilizce: Madagascar), DreamWorks tarafından yapılan ve 2005'te gösterime giren bir animasyon filmidir.Alex - Ben StillerMarty - Chris RockGloria - Jada SmithMelman - David SchwimmerAlex - Yekta KopanMarty - Levent SülünGloria - Ayça BingölMelman - Ufuk BigayDiğer Sanatçılar: Faruk Akgören, Öykü Kılıçaslan, Ahmet Taşdemir, Uğur Aslanoğlu, Ediz Küçükel, Erkan Taşdöğen, Damla Yağmur Asiltürk, Ayşe Kurtel, Özgür Ünsal, Kerem Atabeyoğlu, Barış Özgenç, Onur Yar, Kımız Bozkır, Cem Özkan, Emin Yaraç, Şemsay Çankara, Hazal Özkan, İsmail Yıldız, Ali Ekber Diribaş, Batuhan Poyraz, Hüseyin Yirik, Bahtiyar Engin, Deniz Salman, Ecem Yücel, Burcu Güneştutar, Murat Şenol, Sinem Yücel, Ayhan Kahya, Gökçe Sezer & Sefa Zengin.New York'ta bir hayvanat bahçesinde başlayan filmde zebra Marty yapay hayvanat bahçesi ortamında bunalıp doğaya geri dönmek istemektedir. Arkadaşları olan aslan Alex, zürafa Melman ve hipopotam Gloria her ne kadar Marty'yi durdurmaya çalışsalar da Marty kaçmanın bir yolunu bulur. Sonra birden kendilerini Doğada bulurlar.Bu sefer de yolculuk sırasında penguenler kafeslerinden kurtulurlar ve gemiyi kaçırıp Antarktika'ya yöneltmeye çalışırlar. Ancak hayvanların bulunduğu kutular denize düşer ve kendilerini Madagaskar adasında bulurlar. Ama ordan çıkamamışlardır.Madagaskar ya da resmî adıyla Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır. Mozambik Kanalı ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırmaktadır. Madagaskar adası, dünyanın dördüncü büyük adası konumundadır. Ülke ada ülkesi olması nedeniyle sınır komşusu bulunmamakta olup, en yakın anakara ülkesi adanın batısında yer alan Mozambik'tir. Bunun haricinde komşu ada ülkeler ise kuzeybatıda Komorlar ve Fransa denizaşırı bölgesi Mayotte, doğuda Mauritius ile yine Fransa denizaşırı bölgesi olan Reunion adalarıdır. Ülkenin başkenti Antananarivo'dur.Ülke ismi olan Madagaskar herhangi bir yerel dilden ortaya çıkmış bir isim konumunda değildir. Marco Polo anılarında dolaylı yollardan bilgi edindiği ve Afrika'da tarifsiz zenginliğe sahip bir ada olarak tanımladığı adadan karışıklık sonucu Somali'de bulunan Mogadişu şehrinin isminin farklı bir formu olan Madageiscar olarak bahsetmiş, bu isimde daha sonraları orta çağ Avrupa'sında karşılık bularak sık bir şekilde kullanılmıştır. Her ne kadar Portekizli kaşif Diogo Dias 1500 yılında Aziz Laurentius kutlamalarına denk gelen gün adaya çıkan ilk Avrupalı olarak adanın ismini Sao Lourenço olarak değiştirmiş olsa da, Polo tarafından kullanılan isim daha fazla benimsenerek rönesans dönemi haritalarında kullanılmıştır.