Maçta neler oldu?

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi.
RIDVAN DİLMEN
İki takım oyuncuları önce zeminle mücadele ediyor. Orta yapmak isterken topa bakıyorlar. Bakmadan ortalayamazsın zaten. Tek oynamak isterken sekiyor. Bu devirde böyle bir zemin...
Sivas'ta falan zemin onca kara rağmen uğraştılar. Başakşehir'in de zemini rezalet. Kötü zeminden uzaklaşsınlar. Başakşehir'in yerinde olsam Olimpiyat'ta oynarım maçları.
Bugün bu zeminden çıkacak sonuç sonrası hangi teknik adama, hangi oyuncuya bir şey diyebilirsin. Galatasaray, bu kör dövüşünde Mbaye Diagne'yi arıyor. Keçi yürüse menisküs olur bu tarlada. Orta sahadan, kenardan şişirsen Diagne olsa karambol olur, gol olur. Malatyaspor, Tetteh'i ikinci yarıda kullanabilir. Fizikli, bu tür maçların adamı.
Bu maçtan iyi oyun değil iyi skor bekleyeceksin. Daha 10 gün önce 120 dakikalık yorucu bir maç oynadılar burada. Kolay değil bu maç. Çok gollü geçmez. Malatya'nın 1 tane net pozisyonu var. Galatasaray'ın ise Emre Kılınç var.
Kör dövüşü. Galatasaray ağırlıklı bir oyun. Zeminin azizliği, kalecinin dezavantajına. Malatya daha ne kadar tutabilir bilmiyourm.
TUGAY KERİMOĞLU
0-0'ın hakkı olan bir ilk yarı oynandı. İki takım da pozisyon yaratmaktan çok uzakta, dengeli ve hareketsiz bir maç. Feghouili'nin sakatlanması da Galatasaray'ı olumsuz etkiledi, oyun anlayışı da değişti. İki takım üretken değil bunun bir sebebi de saha zemininin çok kötü olmasıydı.
SABRİ SARIOĞLU
Beklentilerin altında kalan bir maç, Galatasaray pozisyon üretmekte zorlanıyor. Saha zemini hataya müsait bir zemin. Galatasaray'ın pozisyon üretkenliği alışılagelmişin dışında. Emre Kılınç ile bir pozisyon var ancak o da etkisiz kaldı. İkinci yarıda kazanma arzusu ile maçın temposu da artabilir
RIDVAN DİLMEN
İki takım oyuncuları önce zeminle mücadele ediyor. Orta yapmak isterken topa bakıyorlar. Bakmadan ortalayamazsın zaten. Tek oynamak isterken sekiyor. Bu devirde böyle bir zemin...
Sivas'ta falan zemin onca kara rağmen uğraştılar. Başakşehir'in de zemini rezalet. Kötü zeminden uzaklaşsınlar. Başakşehir'in yerinde olsam Olimpiyat'ta oynarım maçları.
Bugün bu zeminden çıkacak sonuç sonrası hangi teknik adama, hangi oyuncuya bir şey diyebilirsin. Galatasaray, bu kör dövüşünde Mbaye Diagne'yi arıyor. Keçi yürüse menisküs olur bu tarlada. Orta sahadan, kenardan şişirsen Diagne olsa karambol olur, gol olur. Malatyaspor, Tetteh'i ikinci yarıda kullanabilir. Fizikli, bu tür maçların adamı.
Bu maçtan iyi oyun değil iyi skor bekleyeceksin. Daha 10 gün önce 120 dakikalık yorucu bir maç oynadılar burada. Kolay değil bu maç. Çok gollü geçmez. Malatya'nın 1 tane net pozisyonu var. Galatasaray'ın ise Emre Kılınç var.
Kör dövüşü. Galatasaray ağırlıklı bir oyun. Zeminin azizliği, kalecinin dezavantajına. Malatya daha ne kadar tutabilir bilmiyourm.
TUGAY KERİMOĞLU
0-0'ın hakkı olan bir ilk yarı oynandı. İki takım da pozisyon yaratmaktan çok uzakta, dengeli ve hareketsiz bir maç. Feghouili'nin sakatlanması da Galatasaray'ı olumsuz etkiledi, oyun anlayışı da değişti. İki takım üretken değil bunun bir sebebi de saha zemininin çok kötü olmasıydı.
SABRİ SARIOĞLU
Beklentilerin altında kalan bir maç, Galatasaray pozisyon üretmekte zorlanıyor. Saha zemini hataya müsait bir zemin. Galatasaray'ın pozisyon üretkenliği alışılagelmişin dışında. Emre Kılınç ile bir pozisyon var ancak o da etkisiz kaldı. İkinci yarıda kazanma arzusu ile maçın temposu da artabilir