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Maçta kalp krizi geçiren Nijeryalı futbolcu, hayatını kaybetti

Denizli'de Süper Amatör Lig maçında kalp krizi geçiren Sarayköyspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
Maçta kalp krizi geçiren Nijeryalı futbolcu, hayatını kaybetti
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04 Kasım 2018 18:51
Denizli'de Süper Amatör Lig maçında kalp krizi geçiren Sarayköyspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Servergazi Stadı'nda Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan maçın 35'inci dakikasında konuk ekibin forvet oyuncusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka, fenalaşarak yere yığıldı.

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Mawoyeka, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mawoyeka, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karşılaşma yaşanan olay nedeniyle ertelendi.

Öte yandan, Mawoyeka'nın maçın 25. dakikasında takımını öne geçiren golü attığı öğrenildi.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, yaptığı açıklamada, olay karşısında büyük üzüntü duyduklarını söyledi.



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