Maçta kalp krizi geçiren futbolcu

Kırklareli 1. Amatör Küme'de Pehlivanköyspor ile Çiftlikköyspor takımları arasında oynanan karşılaşmanın henüz 10. dakikasında üzücü bir olay meydana geldi. Maç esnasında kalp krizi geçirerek yere yığılan Pehlivanköyspor takımın kaptanı Gürkan Binli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

22 Ekim 2018 09:28
Maçta kalp krizi geçiren futbolcu
Kırklareli 1. Amatör Küme'de Pehlivanköyspor ile Çiftlikköyspor takımları arasında oynanan karşılaşmanın henüz 10. dakikasında üzücü bir olay meydana geldi. Maç esnasında kalp krizi geçirerek yere yığılan Pehlivanköyspor takımın kaptanı Gürkan Binli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kırklareli 1. Amatör Küme takımlarından Pehlivanköyspor'un kaptanı Gürkan Binli (47) Pavli sahasında oynanan Pehlivanköyspor Çiftlikköyspor maçında kalp krizi geçirdi. Vakit kaybedilmeden hastaneye kaldırılan tecrübeli futbolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
1995 yılında Çerkezköyspor takımı ile profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Gürkan Binli, Edirnespor, Pendikspor ve Lüleburgazspor takımlarının formalarını da giydi. 2008 yılında Profesyonel futbol hayatını noktaladıktan sonra amatör liglerde mücadele eden memleketi Pehlivanköy'ün takımı Pehlivanköyspor forması giyen Gürkan Binli 10 sezondur bu takımın kaptanlığını yapıyordu.
Kaptan Gürkan Binli'nin ölümü hem sevenlerini hem de Kırklareli spor camiasını yasa boğdu.

Kaynak: Haberturk.com

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