Macron: "Mbappe'nin kalması için uğraşacağım"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PSG'den ayrılması gündemde olan Kylian Mbappe hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Macron: 'Mbappe'nin kalması için uğraşacağım'
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14 Haziran 2023 19:02
Paris Saint-Germain'de forma giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılma ihtimali ülke siyasetinin de gündemine oturdu.

"KALMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIM"

Geçtiğimiz sezon Mbappe'nin PSG ile yeni sözleşme imzalamasında önemli katkısı olduğu öne sürülen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali ile ilgili kendisine sorulan soruya, "Şu an ne olup bittiğini bilmiyorum ama Mbappe'nin kalması için elimden geleni yapacağım." sözlerini sarf etti.

24 yaşındaki Kylian Mbappe, 260 resmi maçta 212 gol 98 asist kaydetti.



 
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