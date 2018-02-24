Macro Maniacs'dan bir transfer daha!

Macro Maniacs alt koridorundan sonra ormancı rolünde de değişikliğe gitti.


Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde süper hafta dolayısıyla Yükselme Ligi'ne 1 hafta ara verilmişti. Başta Macro Maniacs olmak üzre bu arayı değerlendiren bazı takımlar kadrolarında değişikliğe gitti.

Macro Maniacs alt koridoruna geçtiğimiz mevsim Galakticos'da forma giyen Mean'i ve Yükselme Ligi'nin genç yeteneklerinde Only35'i transfer etmişti. Kadrosunda bir değişiklik daha yapan takım orman rolüne Reative'yi getirdi.

Daha önce Portekiz takımlarından Doxa Gaming'de forma giyen oyuncu kendi twitter hesabından yaptığı açıklama ile bu mevsim Macro Maniacs kadrosunda bulunacağını belirtti.

Bu transferle birlikte kadrosunda büyük değişiklikler yapan Macro Maniacs'ın Yükselme Ligi'ndeki performansının ne yönde değişeceği merak konusu. Takım yaptığı bu transferlerle istediği başarıyı sağlayabilecek mi? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.



 

Sena Aleyna Demiral - @Luvorianna

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