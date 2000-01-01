MacMullan: "Üç takımla üç kez kazanmak, bir takımla altı kez kazanmak kadar etkileyici değil"

ESPN'den Jackie MacMullan, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in üç farklı takımla üç şampiyonluk kazanmasının, bir takımla altı şampiyonluk kazanmak kadar etkileyici olmadığını söyledi.



James'in Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak geride bırakma şansı konusunda birçok tartışma olmuştu.



Bazıları için, LeBron'un kanıtlayacak başka bir şeyi kalmadı ve en zirvede olmak için şimdiye dek yeterince şey yaptı. Diğerleri için, Jordan'ın büyüklüğüne yaklaşmak için yapabileceği hiçbir şey yokken, başkaları ise biraz daha objektif olma eğiliminde.



Ancak ESPN'den Jackie MacMullan, James'in bu sezon üçüncü bir takımla başka bir NBA şampiyonluğu kazanabilmesinden etkilenmiyor gibi görünüyor, çünkü hepsini tek bir takımla başarmanın çok daha etkileyici olacağını düşünüyor:



"Burada belirtmek istediğim başka bir şey var. Bir şeye işaret etmek istiyorum. Siz üç farklı takımla şampiyonluk kazanabileceği fikrini tartışıyorsunuz. Ben ise tüm kariyerinizde tek takımda kalmanın ve altı tane kazanmanın çok daha zor olduğunu iddia ediyorum. Yani, LeBron Miami'de kazandı ve biliyorsunuz, Spurs 2014'te onu yendi ve sonra Cleveland'a geri döndü. Bu yüzden, bana göre, bir takımla altı kez kazanmak farklıdır."



