MacMullan: "Steph, Darius Garland'ı çok seviyor"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, Cleveland Cavaliers guardı Darius Garland'ı "çok sevdiği" ve "bir yıldız olacağını" düşündüğü iddia edildi.



ESPN yazarı Jackie MacMullan, "The Bill Simmons Podcast"te Curry'nin Garland'ın potansiyeli hakkında çılgına döndüğünü belirterek, onu geleceğin yıldızı olarak gördüğünü açıkladı:



"Birkaç hafta önce Steph Curry ile konuştum ve ona iletişime geçmiş olabileceği genç oyuncular hakkında bazı sorular sordum. Kimin adını verdi tahmin et? Darius Garland. Darius Garland'ı gerçekten çok seviyor. O çocuğun apaçık bir yıldız olacağını düşünüyor."



Garland, 2019 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilmiş ve genç oyuncuların ligdeki ilk birkaç sezonlarında karşılaştıkları olağan iniş çıkışlardan geçmişti.



21 yaşındaki oyuncu, sezonunu sonlandıran sakatlığı nedeniyle kolej seviyesinde yalnızca beş maçta forma giymiş, sonrasında NBA'in Mart 2020'de KOVID-19 salgını nedeniyle kapanmasıyla çaylak sezonu aniden sona ermişti.



Garland şu ana kadar oynadığı iki sezonda maç başına 14.8 sayı, 4.9 asist, 2.1 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamış durumda.



