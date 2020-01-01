MacMullan: "Garnett zorba biriydi, böyle çirkin bir tarafı da vardı"

ESPN'den Jackie MacMullan, eski Boston Celtics yıldızı Kevin Garnett hakkında ilginç bir hikaye paylaştı.



MacMullan, Bill Simmons'ın 'The Book of Basketball 2.0' podcast'inde yakın zamanda konuk oldu ve Garnett'in tanımlayıcı karakterinin, hararetli oluşu olduğunu belirtti:



"Kevin Garnett zorba biriydi. Size zorbalık yapardı ve sizden de ona zorbalık yapmanızı beklerdi. Yapmazsanız, sizinle işi biterdi ve bir sonrakine geçerdi. Buna benzer milyonlarca hikaye var."



MacMullan sonrasında, Garnett ve çaylak takım arkadaşı Patrick O'Bryant hakkında ilginç bir hikaye anlattı:



"Bu hikayelerden biri, Patrick O'Bryant'la olandı. Bir gün, pek iyi oynamadığı bir dönemdeyken antrenmandaydı. Antrenman sonrasında Celtics'in pivot koçu olan Clifford Ray'le çalışıyordu. KG onun Ray'in yanına gittiğini görmüştü ve Patrick'e sırf karşılık vermesi için zorbalık yapmaya başlamıştı. Ona vuruyor, şutlarını blokluyor, onunla saçma sapan konuşuyordu ve Patrick O'Bryant da o tür bir adam değildi.



Sadece sessiz kalıyordu ve kendi kendine 'Beni kızdırmasına izin vermeyeceğim' diyordu. Ve Garnett, onu kızdırmak için yarım saat harcamıştı ama başarılı olamamıştı. Sonunda tiksinti ile havlusunu yere atmış, spor salonundan çıkıp gitmişti ve sonra bu çocuğa zaten kısa süren Celtics kariyerinin geri kalanında, sırf karşılık vermediği için resmen işkence yapmıştı.



KG'nin böyle gerçekten çirkin bir yanı da var ama bunun sebebi gördüğüm en çılgın adam olması."



