Maçları oynatma kararını verene hapis cezası gelebilir

Galatasaray Hukuk İşleri Eski Yöneticisi Sedat Doğan, Süper Lig'de maçların oynatılma kararının hukuki açıdan da çok önemli sakıncaları olduğunu ifade etti. Sözcü Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Sedat Doğan, Süper Lig'de oynatılan maçlar sonucunda koronavirüse bağlı olarak herhangi bir ölüm gerçekleşirse maçları oynatma kararı veren kişi ya da kişiler hakkında hapis cezası kararı verilebileceğini söyledi.Tehlikeyi görmezden gelerek maçları oynatmak hastalanmaya, yaralanmaya veya ölüme sebebiyet verebilir. Bu, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suç teşkil edebilir ve hapis cezaları söz konusu olabilir.Taksirli yani tedbirsizlik sebebiyle yaralama suçundan (TCK Madde 89) veya daha kötüsü taksirle ölüme sebebiyet vermek (TCK Madde 85) suçundan değerlendirme yapılabilir.her üyenin ve alınan kararın uygulanmasından sorumlu olan başkanın, doğacak neticelerle alakalı cezai sorumluluğu bulunmaktadır.