Haber Tarihi: 18 Ekim 2023 17:34 - Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 17:34

Maçlar iptal mi? Milli yasta Süper Lig maçları iptal mi 2023?

İsrail'in Gazze'de bir hastaneye yapmış olduğu saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepki çeken saldırının ardından son dakika haberine göre ülkemizde ulusal yas ilan edileceği açıklandı. Peki, Maçlar iptal mi? Milli yasta Süper Lig maçları iptal mi 2023?

Maçlar iptal mi? Milli yasta Süper Lig maçları iptal mi 2023?
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edileceğini bildirdi. Peki, Milli yas nedir? Milli yas ilan edilince ne olur?
MAÇLAR İPTAL Mİ? MİLLİ YASTA SÜPER LİG MAÇLARI İPTAL Mİ 2023?
Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.

Maçların iptal olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 

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