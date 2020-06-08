Maciej Rybus'un menajeri konuştu: 'İstanbul takımıyla anlaştık'

Rusya Premier Ligi takımlarınan Lokomotiv Moskova'nın sol bek oyuncusu Maciej Rybus için flaş bir itiraf geldi.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski, oyuncunun Türkiye'ye transfer olacağını açıkladı.Lokomotiv Moskova'dan sözleşme uzatma konusunda kendilerine bir teklif yapmadığını ifade eden Piekarski, "Tabii ki Maciej, sağlık kontrolünden geçmek zorunda olacak." ifadelerini kullandı.Bu sezon Rus temsilcisi ile 21 resmi maça çıkan Polonyalı sol bek, 4 asiste imza attı.