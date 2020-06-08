Maciej Rybus'un menajeri konuştu: 'İstanbul takımıyla anlaştık'

Rusya Premier Ligi takımlarınan Lokomotiv Moskova'nın sol bek oyuncusu Maciej Rybus için flaş bir itiraf geldi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski, oyuncunun Türkiye'ye transfer olacağını açıkladı.
"BİR İSTANBUL KULÜBÜ İLE ANLAŞMA SAĞLADIK"
Lokomotiv Moskova'dan sözleşme uzatma konusunda kendilerine bir teklif yapmadığını ifade eden Piekarski, "Lokomotiv'den hiç kimse sözleşme uzatılması konusunda benimle ya da Maciej Rybus'la bir temasa geçmedi. Zaten artık geçmeleri de pek bir şey ifade etmez çünkü bir İstanbul kulübü ile anlaşmaya vardık. Türk kulübüyle 10 gün içerisinde bir ön protokol imzalamamız gerekiyor. Tabii ki Maciej, sağlık kontrolünden geçmek zorunda olacak." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Rus temsilcisi ile 21 resmi maça çıkan Polonyalı sol bek, 4 asiste imza attı.
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski, oyuncunun Türkiye'ye transfer olacağını açıkladı.
"BİR İSTANBUL KULÜBÜ İLE ANLAŞMA SAĞLADIK"
Lokomotiv Moskova'dan sözleşme uzatma konusunda kendilerine bir teklif yapmadığını ifade eden Piekarski, "Lokomotiv'den hiç kimse sözleşme uzatılması konusunda benimle ya da Maciej Rybus'la bir temasa geçmedi. Zaten artık geçmeleri de pek bir şey ifade etmez çünkü bir İstanbul kulübü ile anlaşmaya vardık. Türk kulübüyle 10 gün içerisinde bir ön protokol imzalamamız gerekiyor. Tabii ki Maciej, sağlık kontrolünden geçmek zorunda olacak." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Rus temsilcisi ile 21 resmi maça çıkan Polonyalı sol bek, 4 asiste imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın