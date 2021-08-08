maçı canlı izle, canlı oyna

Fransa Ligi'nin ilk haftasında Lille, deplasmanda Metz ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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maçı canlı izle, canlı oyna
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08 Ağustos 2021 08:38
Metz ile Lille Fransa Ligi'nin açılış haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Mücadelede Metz'in kazanmasına 4,20'lik oran belirlenirken Lille'in galibiyetine 1,58 ve beraberliğe ise 2,95'lik oran açıklandı. Maçta 2,5 ÜST oranı 1,96, 2,5 ALT oranı ise 1,51'den duyuruldu.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Metz ile Lille'in karşı karşıya geleceği maçta ilk golü Metz'in atmasına 2,44 oran verildi. Lille'inb ilk golü atmasına 1,45 oran belirlenirken Gol olmaz seçeneğinden 6,60'lik oran çıktı.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Metz - Lille maçında Karşılıklı gol olmasına 1,91 oran açıklandı, Karşılıklı gol olmaz seçeneği ise 1,54 olarak bültende yer aldı.



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