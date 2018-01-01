Machi E-Sports Kadrosuna Move ve Deul'u kattı.

Machi E-Sports, Jungle konumuna 1907 Fenerbahçe'den de bildiğimiz Kang "Move" Min-su ve Adc rolüne Ever8 Winners takımından Kim "DeuL" Deul'u transfer etti.





Edward Gaming'in akademi takımında kariyerine başlayan "Move" sırasıyla Ad Gaming, Gravity, Unicorns Of Love, Dark Passage ve son olarak 1907 Fenerbahçe'de oynadı.



Geçen sezon kariyerinde yeniden yükselişe geçen "Move", Worlds'ten sonra free agent olduğunu açıklamıştı ve yolculuğuna LMS'de devam etme kararı aldı. Farklı ülkelerde adaptasyon yaşamayan "Move" burada da geçen sezon ki performansına devam edebilecek mi yoksa kariyerinde 1 sene iyi oynayıp 1 sene kötü oynadığı lanet devam edecek mi?



Ever8 Winners takımındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Kim "DeuL" Deul bu sezon rotasını LMS'ye çevirdi. Daha önce Team Coast, POP187 Clup, Wan Yoo, Revenger ve Ever8 Winners takımlarında oynayan oyuncu eski nickiyle "Sleek" olarak da biliniyor.



Geçen sezon oldukça vasat bir performans sergileyen "DeuL" özellikle Varus ve Xayah performanslarıyla göze çarpıyor. Varus ile 5 oyunda 0 galibiyet ve Xayah ile 7 oyunda sadece 1 galibiyeti bulunan "DeuL" bu şampiyonların hala metada olmasıyla birlikte sezon içerisinde zorluk yaşayacakmış gibi duruyor.



Bunların dışında Machi E-Sports'da çok yakından tanıdığımız bir isim daha bulunuyor. Hollandalı yayıncı "SivHD", 2017 Ocak ayında Machi E-Sports'un hisselerine ortak olarak bu alandaki ilk yatırımını LMS bölgesinde gerçekleştirmiş oldu.



