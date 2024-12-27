THY EuroLeague'in 18. haftasında Maccabi Tel Aviv evinde Zalgiris'i 95-78 mağlup etti.



Bu sonuçla Zalgiris, ligdeki 18. maçında sekizinci. kez sahadan mağlup ayrıldı. Andrea Trinchieri'nin takımı, gelecek hafta evinde Olympiakos'u ağırlayacak.



Ligdeki 18. maçında beşinci galibiyetini alan Maccabi Tel Aviv ise Partizan ile kozlarını paylaşacak.



Maccabi'de Jaylen Hoard 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma; Rokas Jokubaitis 18 sayı, 5 ribaunt, 4 asist; Roman Sorkin 18 sayı, 3 ribaunt; Trevion Williams 12 sayı, 3 ribaunt, 4 asist ile oynadı.



Zalgiris'te ise Sylvain Francisco 15 sayı, 9 asist; Deividas Sirvydis 14 sayı, 4 ribaunt, 2 asist; Lonnie Walker 14 sayı, 4 ribaunt ile mücadele etti.



