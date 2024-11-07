Maccabi Tel Aviv taraftarları, Hollanda'da tartaklandı

Hollanda'da Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirdi. Bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Maccabi Tel Aviv taraftarları, Hollanda'da tartaklandı
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07 Kasım 2024 22:03
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında büyük gerginlik yaşandı.

Hollanda'da olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı.

Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.

Sosyal medyada Maccabi Tel Aviv taraftarlarının görüntüsü büyük gündem oldu.
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