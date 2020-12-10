UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor, İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda karşılaşacak.Bloomfield Stadı'nda yapılacak karşılaşma 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.Temsilcimiz Sivasspor'un toplamda 6 puanı bulunurken Maccabi Tel Aviv'in ise 8 puanı bulunuyor. Sivasspor'un tur atlaması için kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçına Kovid-19 tedavisi süren çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Koronavirüs testi pozitif çıkan Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunacak.Ev sahibi Maccabi'de ise eksik oyuncu bulunmuyor.BittonSaboritGlazerBitonDanielYeiniGolasaCohenPeretzHernandezPesicSamassaRobinAppindangoyeCamaraZiyaCofieClaudemirFajrNingaGradelYatabareAvrupa kupalarında daha önce 13 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 8 kez sahadan yenik ayrıldı.Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 28 gole engel olamadı.Avrupa maçlarında toplam 10 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, dört kez fileleri havalandıran Olarenwaju Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.