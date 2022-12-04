Maccabi, Pablo Laso'yu istiyor

THY EuroLeague'de oynadığı 11 maçta 6 mağlubiyet alan ve bunların 5'ini son 6 maçta alan Maccabi Tel Aviv, başantrenör Oded Kattash ile yolları ayırmayı planlıyor.



İsrail'den ONE'ın haberine göre; İsrail kulübü, Oded Kattash'ın yerine 4 aday belirledi. Listenin zirvesinde Real Madrid ile yollarını ayıran ve EuroLeague'in son dönemdeki en başarılı antrenörlerinden Pablo Laso'nun yer aldığı kaydedildi.



Polonya Milli Takımı ile EuroBasket 2022'de yarı final yapan Igor Milicic ile Casademont Zaragoza ve Arjantin Milli Takımı'nın başantrenörü Sergio Hernandez'in diğer adaylar olduğu yazıldı.



Geçen sezon Maccabi'deki görevine son verilen Ioannis Sfairopoulos'un da adaylardan biri olduğunun altı çizildi.





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