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Maccabi FOX, Wilbekin'e imzayı attırdı

İsrail ekibi Maccabi FOX, Darüşşafaka'dan skorer basketbolcu Wilbekin'i transfer etti.

Kaynak: AA
Maccabi FOX, Wilbekin'e imzayı attırdı
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10 Temmuz 2018 11:23
İsrail ekibi Maccabi FOX, Darüşşafaka'nın skorer basketbolcusu Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı.

İsrail kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Wilbekin ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bu yıl Türkiye Milli Takımı adına da görev yapmaya başlayan ABD'li basketbolcu, 2015'ten bu yana Darüşşafaka forması giyiyordu.

Darüşşafaka ile geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezon ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Wilbekin, maç başına 19,7 sayı, 4,8 asist, 1,6 top çalma ortalamaları tutturdu.

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