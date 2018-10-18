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Maccabi FOX Tel Aviv, Karadağ'da son çeyrekte açıldı

Maccabi FOX Tel Aviv, Euroleague'in 3. haftasında Buducnost Podgorica'yı son çeyrekteki etkili oyunuyla 78-68 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Maccabi FOX Tel Aviv, Karadağ'da son çeyrekte açıldı
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18 Ekim 2018 22:51
THY Euroleague'in 3. haftasında Maccabi FOX Tel Aviv, deplasmanda Buducnost Podgorica ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Maccabi FOX Tel Aviv son çeyrekteki etkili performansıyla, Buducnost Podgorica'yı 78-68 mağlup etti.

Maccabi FOX Tel Aviv, bu sonuçla Euroleague'deki ilk galibiyetini alırken, Buducnost Podgorica 3. maçında da sahadan yenilgiyle ayrılmış oldu.

Maccabi FOX Tel Aviv, Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak. Buducnost Podgorica ise 4. maçında deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.



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