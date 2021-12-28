Maccabi'den Gaziantepli Jarmar Gulley'e teklif

Maccabi Tel Aviv, Gaziantep Basketbol'dan Jarmar Gulley'i istedi ancak transfer girişimleri sonuçsuz kaldı.

Haber; Sporx.com
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Maccabi'den Gaziantepli Jarmar Gulley'e teklif
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28 Aralık 2021 18:41
THY Euroleague ekiplerinden Maccabi Tel Aviv bu sezon fırtına gibi esen Jarmar Gulley için Gaziantep Basketbol'a resmi teklif yaptı.

Kırmızı siyahlı takımda kendini yeniden bulan Gulley için İsrail ekibi Maccabi kolları sıvadı. Gaziantep Basketbol'un kapısını Jarmar için çalan Maccabi kırmızı siyahlı kulübe resmi teklifini yaparken Gaziantep Basketbol'un ise şu an için oyuncuyu satma düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Maccabi Tel Aviv transfer komitesi gün boyu kırmızı siyahlı kulüp yetkilileri ile telefon görüşmesi yaparken yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı. 

HABER: ALİ BUDAK


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