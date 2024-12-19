Macaristanlı futgolfçüler Antalya'dan memnun ayrıldı

Macaristan Futgolf Federasyonu Başkanı David Vörös, Avrupa Şampiyonası'nın yapıldığı Antalya'dan memnun kaldıklarını ve takımlarının şampiyona performansından gurur duyduklarını belirtti.



Vörös, AA muhabirine, Belek Turizm Merkezi'nde 9-13 Aralık'ta düzenlenen organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Macar takımlarının Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda kadın, erkek ve senyör kategorisinde yarıştığını hatırlatan Vörös, "Antalya'da bizi muazzam ve tertemiz bir ortam karşıladı. Otel, milli takımın dünya turnuvası için ihtiyaç duyduğu tüm olanakları sağlıyordu ve kendimizi içinde bulduğumuz ortam daha önce deneyimlediğimiz hiçbir şeyle kıyaslanamazdı. İlk üç gün yağmurlu geçmesine ve daha sonra her üç takım da rüzgarla mücadele etmek zorunda kalmasına rağmen, 20 derece sıcaklık, güneş her şeyi telafi etti." ifadelerini kullandı.



Avrupa Şampiyonası'nda senyör takımının Fransa'ya kaybedip gümüş madalya elde ettiğini, 2026 Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandığını dile getiren Vörös, Macaristan futgolf kadın takımının organizasyonu 4'üncü, erkek takımının 6'ncı tamamladığını ve 2026 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandıklarını anlattı.



"Takımlarımızın performansından son derece gururlu ve umutluyuz." diyen Vörös, sözlerini şöyle tamamladı:



"Oyuncularımız bu armayı taşımaya layık olduklarını ve 2026 Dünya Kupası'nda dikkate alınması gereken bir güç olduğumuzu defalarca gösterdiler. Türk-Macar diplomatik ilişkilerinin bu yıl 100. yıl dönümü olması, 2024 yılını bizim için özellikle önemli kılıyor. Dolayısıyla orada olmak ve kendimizi göstermek için daha fazla nedenimiz vardı. Ayrıca Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Spor Diplomasisi Dairesi'ne ve Macaristan Başkonsolosluğu İstanbul Ticaret Ataşesi Miklos Bujaky'e spor diplomasisini güçlendirme ve destekleme konusundaki yardımları, Çelebi'ye de resmi forma sponsorluğu için teşekkür etmek isteriz."



