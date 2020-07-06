Macaristan'dan açıklama: "Fenerbahçe'ye gitmem"

Macaristan'da Ferencvaros forması giyen 23 yaşındaki Oleksandr Zubkov, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Macaristan'dan açıklama: 'Fenerbahçe'ye gitmem'
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06 Temmuz 2020 18:41
Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Ferencvaros'un Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov, Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediğini söyledi.

Ukrayna basınına konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe ile ilgili bazı dedikodular oldu ancak kariyerimin şu noktasında Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Shakhtar Donetsk'ten kiralandığı Ferencvaros'un 1 milyon euro satın alma opsiyonunu ödeyerek bonservisini aldığı genç kanat oyuncusu, bu sezon 42 maçta 10 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.



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