Macaristan'dan açıklama: 'Fenerbahçe'ye gitmem'

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Ferencvaros'un Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov, Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediğini söyledi.



Ukrayna basınına konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe ile ilgili bazı dedikodular oldu ancak kariyerimin şu noktasında Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



Shakhtar Donetsk'ten kiralandığı Ferencvaros'un 1 milyon euro satın alma opsiyonunu ödeyerek bonservisini aldığı genç kanat oyuncusu, bu sezon 42 maçta 10 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.



