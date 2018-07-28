  •  
    "Mario Balotelli" kararı yeni rotayı Janssen yaptı
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    "Şenol Güneş" açıkladı! İşte istediği transferler!
  •  
    F.Bahçe'de 3 bölgeye transfer için 10 aday!
  •  
    Fatih Terim'den Cocu'ya sürpriz bir telefon; ALO

Macaristan'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1'de Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

Kaynak: AA
Macaristan'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2018 18:26
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'sine Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Büyük Britanyalı Hamilton, 1.35.658'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas 1.35.918'lik derecesiyle ikinci, Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen 1.36.186 ile üçüncü, takım arkadaşı Alman Sebastian Vettel ise 1.36.210 en iyi dördüncü zamana imza attı.

Azerbaycan, İspanya, Fransa ve Almanya'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Macaristan Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için