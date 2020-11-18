Macaristan - Türkiye: Muhtemel 11

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.Puskas Arena'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan'a götürülmeyecek. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemeyecek. Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almayacak.Mert GünokNazım SangareKaan AyhanMerih DemiralCaner ErkinOkay YokuşluOzan TufanHakan ÇalhanoğluYusuf YazıcıKenan KaramanBurak YılmazDibuszKecskesLangBotkaBeseNagySigerHolenderKalmarGyurcsoNikolicA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 70. karşılaşmasına çıkacak.Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 49'u resmi, 20'si özel 69 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 69 maçta, 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.Türkiye, Güneş yönetiminde 106 gol attı, kalesinde 64 gole engel olamadı.A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek.İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçıyla 586. kez sahaya çıkacak.Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 312'si resmi, 273'ü özel 585 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 255'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 775 gol attı, kalesinde 835 gol gördü.A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 585 karşılaşmanın 504'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.