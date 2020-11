Macaristan - Türkiye: İlk 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.



Puskas Arena'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.



Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.



İHTİMALLER, İHTİMALLER



Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye'nin liderliği için gruptaki son maçta bugün Macaristan'ı mağlup edip, Rusya'nın Sırbistan'a puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Eğer son maçta Macaristan'a kaybedersek ve Sırbistan da Rusya'yı yenerse ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düşeceğiz.



A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Nazım, Ozan Kabak, Merih, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun.



Macaristan'ın ilk 11'i: Dibusz, Lang, Hangya, At. Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic.